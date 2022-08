The Last Case of Benedict Fox : bande-annonce et vidéo de gameplay pour le metroidvania lovecraftien

Rogue Games et Plot Twist avaient dévoilé en juin dernier The Last Case of Benedict Fox, un jeu d'action et d'aventure façon metroidvania inspiré des écrits de H. P. Lovecraft. Le titre a refait parler de lui ces derniers jours avec deux vidéos, dont une nouvelle bande-annonce à découvrir juste ici :

The Last Case of Benedict Fox suivra pour rappel un détective accompagné d'une créature démoniaque, capable d'explorer l'esprit de personnes décédées. Le duo se rend dans un étrange manoir abandonné après la mort d'une famille, il faudra explorer la demeure et résoudre des énigmes pour découvrir ce qui se cache derrière cette affaire. En plus de la bande-annonce, les studios ont partagé une vidéo de gameplay plus classique, à admirer juste ici :

The Last Case of Benedict Fox est attendu dans le courant du printemps 2023 sur PC, Xbox One, Xbox Series X|S et dans le Game Pass. L'abonnement coûte pour rappel 29,99 € pour trois mois.