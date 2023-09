The Last Case of Benedict Fox : déjà la fin de l'exclu Xbox pour le metroivania lovecraftien

Dévoilé en juin 2022, The Last Case of Benedict Fox est pour rappel un jeu d'aventure et de plateforme de style metroidvania dans un univers sombre et cauchemardesque inspiré des écrits de H.P. Lovecraft. Un titre lancé en avril dernier en tant qu'exclusivité Microsoft, uniquement sur Xbox Series X|S, Xbox One et PC, ainsi que dans le Game Pass.

Mais l'éditeur Rogue Games et le développeur Plot Twist annoncent aujourd'hui que The Last Case of Benedict Fox va être porté sur PlayStation 5, dans une Definitive Edition, mettant donc fin à l'exclusivité. Cette version PS5 proposera des mécaniques de combat et de plateforme, des graphismes, une interface utilisateur, une IA ennemie et des énigmes améliorés, ainsi que des nouvelles fonctionnalités dans le gameplay. Pour le moment, les développeurs n'ont pas précisé si ces améliorations et ajouts seront également proposés sur Xbox et PC. Par ailleurs, Plot Twist précise qu'une version PS4 est « dans leurs plans », mais il ne veut pas l'officialiser tout de suite.

The Last Case of Benedict Fox: Definitive Edition n'a de toute façon pas encore de date de sortie sur PlayStation 5, il faut se contenter d'une bande-annonce de gameplay ci-dessus. Vous pouvez retrouver des cartes PSN sur Amazon, Cdiscount et la Fnac.