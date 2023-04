The Last Case of Benedict Fox : le metroidvania lovecraftien lancé en vidéo

Rogue Games et Plot Twist avaient dévoilé lors du Xbox & Bethesda Showcase 2022 de l'été dernier The Last Case of Benedict Fox, un metroidvania fortement influencé par les écrits de H.P. Lovecraft et le jazz noir. Le titre débarque cette semaine sur ordinateurs et Xbox, voici la bande-annonce de lancement :

Pour l'occasion, le CEO de Rogue Games Matt Casamassina a pris la parole sur le blog Xbox afin de revenir sur The Last Case of Benedict Fox. Il décrit le titre comme un jeu d'aventure à la metroidvania, lovecraftien, mais également teinté d'éléments gothiques et d'Art déco dans sa direction artistique, le bon goût du début du XXe siècle côtoie les tentacules et autres esprits occultes. Le titre suit un scénario axé sur les esprits et les secrets, il faut dire que le détective Benedict Fox est accompagné d'un compagnon démoniaque lui permettant d'explorer les souvenirs des morts. Les joueurs retrouvent également un arbre de compétences évolutif pour rajouter un peu de stratégie.

The Last Case of Benedict Fox est disponible dès maintenant sur PC, Xbox One et Xbox Series X|S, ainsi que dans le Game Pass. L'abonnement au service Ultimate de Microsoft coûte 12,99 € pour un mois via Amazon.