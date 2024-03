The Last Case of Benedict Fox daté sur PS5 dans une Definitive Edition, les améliorations détaillées

Rogue Games et Plot Twist ont lancé en avril 2023 The Last Case of Benedict Fox, un jeu d'aventure et de plateforme façon Metroidvania alors exclusif aux PC et Xbox Series X|S. Mais, quelques mois seulement après, les studios ont annoncé une version PlayStation 5, qui refait parler d'elle aujourd'hui.

La date de sortie de The Last Case of Benedict Fox est fixée au 26 mars 2024 sur PS5, dans une Definitive Edition qui rajoutera de nouvelles arènes de combat pour affronter des démons, des quêtes et énigmes et même du contenu scénarisé pour en apprendre avantage sur le passé de Benedict. Par ailleurs, les combats seront améliorés, les animations peaufinés et le rythme global du jeu sera accéléré. Bien évidemment, tout cela sera aussi rajouté sur PC et Xbox Series X|S le même jour.

Une courte bande-annonce résumant les nouveautés de The Last Cast of Benedict Fox: Definitive Edition est à découvrir ci-dessus, vous pouvez également retrouver des cartes PSN sur Amazon, Cdiscount et la Fnac.