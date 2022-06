The Last Case of Benedict Fox : un metroidvania lovecraftien dévoilé en vidéo

Le Xbox & Bethesda Showcase 2022 a été l'occasion de découvrir un nouveau jeu d'action, d'aventure et de plateforme à défilement horizontal édité par Rogue Games et développé par Plot Twist, à savoir The Last Case of Benedict Fox. Un titre inspiré des jeux vidéo de type metroidvania et de l'univers horrifique de H.P. Lovecraft, dont voici la première bande-annonce :

The Last Case of Benedict Fox suivra donc Benedict Fox, un détective lié à une créature démoniaque qui lui sert de compagnon. Le duo est capable d'explorer l'esprit des personnes décédées pour dénicher des indices, il faudra ici enquêter sur un manoir abandonné où un couple et leur enfant ont perdu la vie. Le titre fera la part belle aux organisations secrètes, aux rituels interdits et aux crimes violents avec un style graphique inspiré des œuvres de Tim Burton.

METROIDVANIA ÉVOCATEUR ET MÉTICULEUSEMENT CONÇU Affrontez des démons, explorez le subconscient et résolvez des énigmes complexes au sein d'une aventure labyrinthique s'inspirant des cauchemars de Lovecraft, des romans noirs et du jazz du début du 20e siècle. PLONGEZ DANS LES LIMBES Mettez à profit le lien qui vous unit au démon pour explorer l'esprit de personnes récemment décédées en quête d'un ultime « témoignage ». Pénétrez dans des mondes surréalistes où les souvenirs, les émotions et les traumatismes prennent littéralement corps. UN SINISTRE MYSTÈRE Levez le voile sur les secrets d'un manoir ancien où un couple dont l'enfant a disparu a été retrouvé assassiné. Laissez-vous absorber par une intrigue sombre, et cependant intime, qui vous confrontera aux démons de la famille, au sens propre comme au figuré! COMBAT DÉMONIAQUE Combinez de manière créative vos armes, vos pouvoirs démoniaques et votre environnement pour vaincre démons, monstres et membres de sectes, mais gardez à l'esprit que la concentration et une approche tactique seront vos plus précieux atouts.

The Last Case of Benedict Fox est attendu dans le courant du printemps 2023 sur PC (Steam et Epic Games Store), Xbox One et Xbox Series X|S. Le titre sera également rajouté au Game Pass dès son lancement.