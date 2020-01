Un joueur britannique fait une crise épileptique en pleine partie, sa coéquipière le sauve depuis les États-Unis

C'est une belle histoire autour du jeu vidéo que nous raconte Sky News dans un reportage cette semaine.

Le 2 janvier dernier, Aidan Jackson, 17 ans et habitant à Widnes en Angleterre, a été sauvé par l'une de ses coéquipières de jeu en ligne habitant aux États-Unis. Alors qu'il était en pleine partie de Star Wars Battlefront II, des bruits étranges se sont fait entendre via son micro, et pour cause : il était en train de faire une crise, à priori épileptique, et est tombé dans le coma dans sa chambre. Très inquiète, son amie Dia Lathora, basée au Texas à près de 8 000 km de là, a réussi à réagir très vite en cherchant un numéro d'urgence européen : par chance, elle était assez proche d'Aidan pour connaître son adresse, qu'elle a pu communiquer aux services d'aides locaux.

Les parents n'ont appris le malaise de leur fils qu'à l'arrivée des pompiers devant leur domicile quelques minutes plus tard, et tous ensemble ont pu réanimer Aidan puis le conduire à l'hôpital. Remis sur pied en attendant des examens supplémentaires, le jeune homme en étant d'ailleurs à sa deuxième crise du genre pour des raisons inconnues, il a pu remercier son amie Dia de nombreuses fois, et est déjà retourné sur les serveurs de Star Wars Battlefront II.

L'histoire se termine bien, et permet de rappeler que même si le déclenchement d'épisodes épileptiques suite à une exposition prolongée aux écrans est rare, il s'agit d'un phénomène à ne pas négliger, car pouvant avoir de graves conséquences si la crise n'est pas gérée à temps.

