V Rising : un crossover avec une franchise culte de Konami annoncée en vidéo

V Rising est toujours disponible en Early Access sur PC, il sortira en version finale dans quelques semaines et un portage PlayStation 5 est également dans les tuyaux. Mais Stunlock Studios annonce aujourd'hui une collaboration avec Konami pour un crossover entre V Rising et une franchise culte.

Les studios présentent aujourd'hui Legacy of Castlevania, un crossover qui introduira dans V Rising Simon Belmont, bien décidé à défier les suceurs de sang, en l'occurrence ici les joueurs. Armé de son fouet et de ses objets sacrés, il entrera en croisade à Vardoran, les joueurs qui arriveront à le battre pourront débloquer les secrets de ses armes afin d'utiliser de nouvelles compétences de combat. En plus de cet affrontement gratuit, les joueurs pourront retrouver un DLC Premium Pack payants, avec des éléments cosmétiques pour construire leur propre château gothique sur le thème de Castlevania, personnaliser leur personnage et obtenir une monture squelettique. Enfin, deux thèmes musicaux de la franchise Castlevania seront introduits, réimaginés par la compositrice Aleksandria Migova.

Legacy of Castlevania sera lancé le 8 mai 2024 dans V Rising, en même temps que la version 1.0. Ce contenu sera également disponible sur PlayStation 5 au lancement du jeu, à une date encore inconnue. Pour rappel, la franchise Castlevania n'a pas eu droit à un vrai jeu depuis Castlevania: Lords of Shadow 2 en 2014, mais elle s'invite un peu partout, que ce soit en DLC dans Dead Cells ou en série d'animation sur Netflix.

