V Rising : le jeu de survie phénomène avec des vampires annoncé sur une console

Stunlock Studios avait lancé en mai 2022 V Rising, un jeu de survie multijoueur avec des vampires. Le titre n'est disponible que sur ordinateurs et en accès anticipé, mais il s'est écoulé à plus de deux millions d'exemplaires en un mois. Prochainement, il va débarquer sur une console de salon.

C'est via le blog PlayStation que Martin Lövgren, directeur créatif du jeu, annonce que V Rising arrivera sur PS5 dans le courant de l'année 2024. Nous avons droit à une nouvelle bande-annonce, à admirer ci-dessus, mais Stunlock Studios profite surtout de l'occasion pour présenter son jeu à ceux qui étaient passés à côté du phénomène sur PC il y a deux ans :

Cette année, vous allez pouvoir saisir votre manette DualSense et plonger la tête la première dans un monde de fantasy gothique en incarnant un vampire. Après des siècles d’un sommeil profond, vous sortez enfin de votre cercueil et découvrez un monde qui a oublié la peur qu’inspirent vos sinistres semblables. Errez sur les terres de Vardoran, cherchez des proies et absorbez l’énergie présente dans leur sang pour apprendre de nouvelles compétences. Érigez un château pour vous protéger des rayons du soleil mortels, récupérez des matériaux et fabriquez un arsenal d’armes puissantes.

Régnez sur la nuit dans V Rising, une expérience à vivre en solo ou à plusieurs et qui allie le meilleur des jeux de survie et d’action-RPG. Dans le plus pur style d’un jeu de survie, gravissez la chaîne alimentaire à l’aide de votre cran, votre intelligence et votre volonté. Vous ne débuterez pas votre aventure en tant que proie perdue dans la nature cherchant à devenir chasseur expérimenté. À la place, vous commencerez en tant que prédateur affaibli à la recherche d’un moyen de retrouver son statut de menace ultime dans un royaume hostile. Dans un monde où les humains et les monstres ne vous font plus aucune place, vous devrez vous en créer une par vos propres moyens.

Et comment allez-vous y parvenir ? En buvant le sang de vos proies, évidemment.

Dans V Rising, garder votre niveau de sang élevé n’est pas qu’une question de survie. Cela vous fait gagner en puissance. Tentez de boire le sang de proies de qualité et affrontez-les dans des combats haletants basés sur vos compétences. Mettez votre courage à l’épreuve en affrontant plus de 50 boss plus terrifiants les uns que les autres et buvez leur sang pour débloquer vos pouvoirs. Maniez l’arme de votre choix et lancez de terribles sorts pour forger le style de jeu parfait. Chaque chasse vous rapproche du vampire ultime que vous êtes destiné à devenir.

Essayez plusieurs types et qualités de sang pour obtenir des bonus spéciaux que vous pourrez utiliser pour perfectionner différentes stratégies. Buvez du « sang de guerrier » pour gagner en endurance et renvoyer les coups. Buvez du « sang de voyou » pour augmenter votre vitesse de mouvement et adopter des stratégies d’attaques éclairs. Vous pouvez également boire du « sang d’ouvrier » pour vous améliorer en collecte de biens et vous occuper de votre château.

Explorez un magnifique monde ouvert divisé en six régions, chacune apportant son lot de rencontres uniques qui n’attendent que vous. Le monde qui vous a délaissé est sans pitié et infesté de bêtes sanguinaires, de bandits sans foi ni loi, d’horribles monstres et d’ennemis plus terrifiants encore… les fidèles de l’église de Luminance.

Dans V Rising, vous devez vous déplacer stratégiquement entre les ombres changeantes projetées par un soleil dynamique pour éviter de finir brûlé vivant. Dissimulez-vous dans les ténèbres et faufilez-vous entre les hauts arbres des Bois Farbane. Traversez les plaines des Terres agricoles Dunley en évitant les pièges à l’ail et descendez vers la brume glaçante de la Forêt maudite pour des aventures toujours plus exaltantes.

Le monde de Vardoran n’attend plus que vous, alors venez le découvrir depuis le confort de votre canapé.

En parlant de confort, que serait un monde sans un foyer ? Qu’est-ce qu’un vampire sans son imposante demeure ?

Le château est au centre de l’existence d’un vampire. Il est le lieu qui témoigne de sa puissance et le symbole de sa dominance. Dans V Rising, vous devrez bien choisir votre histoire avant de commencer à jouer, car c’est à partir de cette dernière que vous construirez votre héritage. Créez de longs couloirs décorés de rideaux et de fineries, peuplez-les d’esclaves loyaux et remplissez chaque pièce de machines pour construire votre palais. La meuleuse transformera vos pierres en briques, la scierie fera de vos rondins des planches et toute cette machinerie fonctionnera grâce au sang puisé dans le cœur du château.

Le château, le centre de votre puissance, fonctionne comme une machine magique dans laquelle vous créez vous-mêmes les éléments qui permettront votre ascension. Préparez des potions pour améliorer vos compétences, fabriquez des armes légendaires pour abattre vos ennemis et confectionnez-vous des tenues pour conquérir les terres des humains avec style. Installez votre trône pour contrôler vos subalternes. Préparez des cercueils pour vous, vos serviteurs et, bien sûr, vos alliés vampires. Au cas où vous auriez manqué l’information ! Dans V Rising, vous pouvez jouer avec, ou contre, vos amis.

Si vous êtes comme nous, vous voulez éviter d’entrer en contact avec la lumière et rester à l’intérieur pour vivre votre vie de rêve de vampire. Alors à bientôt dans le monde de Vardoran.