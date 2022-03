Vengeance is Mine : la chanson-titre sera composée par une légende de l'électro

110 Industries planche sur plusieurs projets, notamment Vengeance Is Mine, un jeu d'action avec des combats entre mechas et un gameplay permettant d'influer sur le temps. Un titre ambitieux avec des cinématiques supervisées par Stefanie Joosten, co-directrice créative du studio bien connue pour avoir prêté son visage et sa voix à Quiet dans Metal Gear Solid V: The Phantom Pain.

Stefanie Joosten chantera de nouveau, cette fois pour la chanson-titre de Vengeance Is Mine, une musique encore inconnue, mais qui sera composée par une légende de l'électro. Pionnier du disco et de la Dance, Giorgio Moroder composera le titre phare du jeu. L'Italien a collaboré avec les plus grands (Daft Punk, Donna Summer, Bonnie Tyler, Queen, Blondie) et il est également connu pour avoir composé plusieurs bandes originales et chansons cultes pour le cinéma, notamment Flashdance, Midnight Express et Top Gun qui lui ont valu à chaque fois un Oscar.

Il faudra sans doute attendre quelques mois avant de découvrir cette chanson-titre ambitieuse et prometteuse, Vengeance Is Mine n'est pas attendu avant 2023 sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S.