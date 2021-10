Vengeance Is Mine : un jeu de combat avec des mehas teasé en vidéo

110 Industries vient d'annoncer Vengeance Is Mine, un jeu d'action et de combat avec de gros robots qui inclura également des mécaniques de gameplay pour manipuler le temps, de quoi rendre les affrontements originaux. Le titre reste encore bien mystérieux, mais nous avons droit à un teaser, à admirer juste ici :

Dans Vengeance Is Mine, les joueurs pourront exploiter la puissance des armures mechas HYDRA, capables d'accélérer le temps pour se téléporter proche des ennemis, ou revenir dans le passé pour échapper à la mort en effectuant de puissants combos. Ces mechas seront également dotés d'armes à distance lançant des projectiles à énergie. Nous avons un aperçu du scénario et il faudra s'accrocher : le joueur incarnera Gabriel Jaeger, exécuté par trois voyageurs du temps en 1664 (sans alcool) voulant mettre la main sur une technologie ancienne capable de faire fonctionner le Deacon, une installation militaire cachée sous les rues de New Amsterdam. Charles Jaeger arrive donc à contrôler le Deacon grâce à ce rapt, afin de rencontrer son chef spirituel Robert Wright « au-delà de l'horizon de l'espace et du temps ». Mais Gabriel est en fait vivant, il a réussi à mettre la main sur le prototype d'une armure mecha HYDRA et compte bien se venger.

Vengeance Is Mine n'est pas attendu avant 2023 sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S. Le développeur en charge du projet n'a pas été annoncé, mais tout comme Wanted: Dead, les cinématiques seront réalisées par Stefanie Joosten, co-directrice créative de 110 Industries.