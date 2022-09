Vengeance is Mine dévoile de premières images, mais est repoussé à 2024

110 Industries et Soleil développent actuellement Wanted: Dead, un jeu d'action à la Ninja Gaiden qui sortira en début d'année prochaine. Mais les studios planchent également sur Vengeance is Mine, un jeu de combat avec des mechas qui avait été teasé il y a près d'un an, avec une légende de la musique à la composition du thème principal.

Nous savions qu'il faudrait faire preuve de patience avant de mettre les mains sur ce jeu, qui était prévu pour 2023 sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S, mais l'attente sera encore plus longue que prévue. Les studios ont en effet annoncé que Vengeance is Mine n'arrivera pas avant la première moitié de l'année 2024, sur les mêmes plateformes. Sergei Kolobashkin, directeur créatif du jeu, explique que le développement devrait se terminer en 2023, pour un lancement l'année suivante, et des développeurs de Final Fantasy XV et Sekiro: Shadows Die Twice participent au projet.

Il faudra donc patienter longuement avant de découvrir Vengeance is Mine, mais 110 Industries et Soleil partagent tout de même quelques images du jeu, à découvrir ci-dessus.