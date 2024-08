Visions of Mana : à peine sorti, son studio serait au bord de la fermeture...

C'est ce jeudi que Square Enix a lancé Visions of Mana sur PS5, PS4, Xbox Series X|S et PC (Steam et Windows). Ce jeu de rôle a été développé sous contrat par Ouka Studios, fondé par NetEase Games en juin 2020, son premier studio de développement ayant des locaux à Guangzhou en Chine et à Tokyo (Shibuya) au Japon. Eh bien, il pourrait fermer ses portes sous peu à en croire un article de Bloomberg publié par Takashi Mochizuki.

À en croire ce dernier, qui a apporté quelques précisions dans la version japonaise du papier, NetEase aurait réduit les effectifs d'Ouka depuis au moins le printemps, ne laissant qu'une poignée de personnes dans l'office de Tokyo, et prévoirait donc de carrément fermer le studio prochainement. Les employés restants seraient juste en charge du lancement des derniers jeux avant la fermeture. En effet, il avait été statué en 2022 que trois projets étaient en cours, avec un Action-RPG, un jeu d'action coopératif et un titre d'une licence populaire qui était donc Visions of Mana.

Interrogé directement, un représentant de NetEase aurait alors déclaré n'avoir rien à annoncer à ce sujet, précisant que la compagnie effectue toujours des ajustements pour refléter les conditions du marché, mais la langue de bois est commune dans ce genre de cas.

Plus largement, aussi bien NetEase que son rival Tencent seraient en train de reconsidérer ou de réduire leurs investissements dans des studios japonais en raison des dépenses importantes n'ayant pas donné en retour les hits espérés... au profit de développements directement en Chine.

Pour les joueurs qui espéraient voir une version Switch, ou sur la prochaine console de Nintendo, de Visions of Mana, cela ne veut pas dire qu'elle n'arrivera jamais, puisque Square Enix peut tout à fait la faire développer par une autre entité. Quoi qu'il en soit, le jeu est actuellement vendu à partir de 64,99 € sur Amazon et chez Cdiscount, ou à 65,99 € à la Fnac.

Lire aussi : Floatopia : un Animal Crossing dans les cieux signé NetEase vient nous vendre du rêve