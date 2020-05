War of the Visions: Final Fantasy Brave Exvius, une magnifique cinématique avec le thème All for love diffusée

Cela fait déjà deux mois que les joueurs occidentaux peuvent profiter de War of the Visions: Final Fantasy Brave Exvius sur mobiles, un jeu de rôle tactique surfant évidemment sur le succès de Brave Exvius pour tenter d'attirer à lui son public. Sans raison aucune, Square Enix a mis en ligne une bande-annonce cinématique léchée intitulée All for love, à apprécier sans modération.

Disponible en anglais ci-dessus et en version japonaise plus bas, elle est avant tout là pour nous faire découvrir le thème musical du même nom, chanté par l'artiste japonaise Raychell. Quant aux scènes animées, elles dépeignent les différents héros de l'aventure, que vous connaissez sans doute bien si vous avez essayé le free-to-play, avec une emphase mise sur le champ de bataille et le destin tragique qui les y attend. Par ailleurs, vous pourrez en profiter in-game au début du mois de juin.

War of the Visions: Final Fantasy Brave Exvius est disponible sur l'App Store et le Google Play.