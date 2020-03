War of the Visions: Final Fantasy Brave Exvius part à la conquête de l'Occident dans sa bande-annonce de lancement

Disponible depuis quelques mois déjà au Japon, le jeu de rôle tactique War of the Visions: Final Fantasy Brave Exvius avait pris rendez-vous à l'international au printemps 2020, sans plus de précision. L'attente aura été de courte durée puisqu'il peut désormais être téléchargé. Square Enix en a ainsi profité pour diffuser une bande-annonce de lancement faisant la part belle aux bases du gameplay et au scénario.

Explications sur l'ordre d'action et les mouvements des personnages au tour par tour décidés selon leur vitesse et capacité à sauter plus ou moins haut pour atteindre certaines cases, système de jobs si cher à la licence agrémenté de capacités à débloquer, guilde pour interagir avec d'autres joueurs et pourquoi pas partir sur le champ de bataille ensemble, les possibilités de base sont assez classiques. Et comme vous pouvez l'apercevoir à la toute fin, le jeu est entièrement traduit en plusieurs langues, dont le français !

War of the Visions: Final Fantasy Brave Exvius est disponible sur les appareils sous Android et iOS compatibles au format free-to-play avec achats intégrés. En commençant votre aventure dès maintenant, vous pourrez récupérer Y'shtola de FFXIV avec son apparence de Shadowbringers et prendre part à un évènement en lien avec le MMORPG pour obtenir Thancred.