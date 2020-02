War of the Visions: Final Fantasy Brave Exvius se dote d'une période de sortie occidentale en vidéo, les préinscriptions sont ouvertes

Les joueurs japonais peuvent déjà prendre part à des affrontements tactiques sur mobiles depuis la fin d'année dernière dans War of the Visions: Final Fantasy Brave Exvius et ne se font pas prier pour en profiter, plus de 9 millions l'ayant téléchargé. Une sortie occidentale avait été confirmée à l'occasion de l'E3 2019, sans suite depuis. Toute chose arrivant en temps voulu, Square Enix communique enfin à ce sujet, diffusant au passage une bande-annonce inédite entièrement en anglais.

War of the Visions: Final Fantasy Brave Exvius sortira au printemps, ce qui reste encore vague, mais vous pouvez d'ores et déjà vous préinscrire (uniquement sur Android actuellement) pour être prévenu lorsqu'il arrivera, en plus de contribuer à l'ajout de bonus offerts par l'éditeur :

50 000 utilisateurs inscrits : 250 visiores, Gilkhélones (L) x20.

100 000 utilisateurs inscrits : 250 visiores, Endurance restaurée (L) x5.

150 000 utilisateurs inscrits : 250 visiores, arme – Excalibur (UR).

200 000 utilisateurs inscrits : 250 visiores, Atout-vision – Sirène, la Muse des océans (UR).

250 000 utilisateurs inscrits : 250 visiores, unité – Y'shtola (MR).

300 000 utilisateurs inscrits : 1 000 visiores.

Oui, Y'shtola avec son apparence de l'extension Shadowbringers de FFXIV figure bien parmi les objectifs comme ce fut le cas au Japon, une bonne manière de donner envie aux fans de la saga.

Et si la vidéo est ici en anglais, sachez que l'intégralité des textes sera traduite en français, anglais, allemand, espagnol, coréen et chinois traditionnel. La partie audio pourra elle être basculée en anglais ou japonais à votre convenance, avec une bande-son composée par Noriyasu Agematsu et des illustrations réalisées par Isamu Kamikokuryo. Vous pouvez d'ailleurs en admirer certaines en page suivante en plus d'images de gameplay. Voici un synopsis avec les termes officiels localisés :

L'histoire est rattachée à l'univers de Final Fantasy Brave Exvius et se déroule sur Ardra, un continent à l'orée de la guerre alors que chaque nation lutte pour la suprématie. Les joueurs suivent les aventures des princes jumeaux Mont et Sterne du royaume de Leonis, qui possèdent le pouvoir de vision, et de Machalie, la Demoiselle d'acier de Hourne. Au fil de leur progression, les joueurs doivent se frayer un chemin à travers les champs de bataille, élaborer leurs attaques contre les forces adverses et invoquer de puissantes chimères pour renverser le cours des combats.

Petit rappel s'il est encore nécessaire de le préciser, War of the Visions: Final Fantasy Brave Exvius est un free-to-play avec des microtransactions.