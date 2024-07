Visions of Mana : une démo lancée avec de jolis cadeaux pour les joueurs

Les jeux de rôle à l'ancienne sont encore et toujours à la mode, certains titres inédits surfent sur cette popularité, tandis que de vieilles franchises font leur grand retour. Seiken Densetsu (Mana) n'a jamais disparu des radars des amateurs de RPG, le remake de Trials of Mana a été lancé en 2020, mais prochainement, c'est un titre inédit qui s'invitera sur ordinateurs et consoles de salon.

En attendant de mettre les mains sur la version complète du jeu plus tard cet été, Visions of Mana s'offre une démo gratuite sur PC, PlayStation 4, PS5 et Xbox Series X|S. Les joueurs seront plongés au milieu du premier chapitre, aux chutes de Désunion, puis ils pourront explorer la steppe de Fallow et le port de Rhata, sans oublier d'affronter Kraken, le boss final de la zone. Les personnages de Val, Karina et Morley seront présents dans l'équipe, avec les classes du vent et de la lune.

Malheureusement, la progression effectuée dans la démo ne sera pas transférée dans la version finale, mais les joueurs avec une sauvegarde de la version d'essai obtiendront trois armes pour Val dans le jeu final, à savoir le glaive, le falx et la joute de corne. Si vous découvrez Visions of Mana, Square Enix fait une petite présentation :

Depuis son premier épisode, un spin-off de la franchise Final Fantasy sorti en 1993 sous le nom Mystic Quest, les jeux de la franchise Mana ont séduit le public grâce à leurs mondes magnifiques, leurs environnements sublimes, leurs personnages attachants et leurs histoires de fantasy, avec des jeux aux genres variés sortis sur différentes plateformes. En s'appuyant sur l'héritage trentenaire de la série, le producteur de la franchise, Masaru Oyamada, et son équipe ont intégré tout ce qu'ils ont appris grâce aux 17 derniers jeux Mana pour garantir que Visions of Mana sera un nouvel épisode fidèle à la série que les fans connaissent et apprécient tant. Ils offrent aussi aux fans de longue date et aux néophytes une toute nouvelle expérience avec des personnages, des histoires et des mécaniques de gameplay inédits.

La date de sortie de Visions of Mana est fixée au 29 août 2024 sur PC, PlayStation et Xbox Series X|S. Vous pouvez précommander le JRPG à partir de 64,99 € sur Amazon, Cdiscount et Fnac.