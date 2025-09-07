VRacer Hoverbike : un podcast exclusif avec le studio Vertex Breakers, ce dimanche soir à 21h15

Ce dimanche soir à 21h15, nous vous donnons rendez-vous pour un podcast en direct entièrement consacré à VRacer Hoverbike, avec la participation des développeurs du studio Vertex Breakers. Une occasion unique de plonger dans les coulisses d’un jeu qui fait déjà sensation sur Meta Quest, et de partager un moment privilégié avec ceux qui l’ont imaginé et façonné.

VRacer Hoverbike, c’est d’abord une promesse : celle de la vitesse et de l’adrénaline en réalité virtuelle. Le joueur se retrouve au guidon d’une moto futuriste, propulsé sur des circuits où chaque virage demande réflexe et précision. Les sensations sont grisantes, renforcées par un système de pilotage qui laisse le choix : contrôler uniquement à la manette, incliner son corps comme sur une vraie moto, ou combiner les deux. Peu à peu, on oublie la technique pour ne retenir que le plaisir pur de filer à toute allure, avec ce sentiment unique que seule la VR peut offrir.

Le jeu ne se contente pas de quelques pistes : plus d’une trentaine de circuits sont au programme, avec des variantes qui doublent les possibilités et des environnements très différents. Certains laissent entrevoir de vastes décors futuristes baignés de néons, d’autres nous enferment dans des tunnels étroits où la moindre erreur peut coûter la course. À cela s’ajoutent plusieurs modes de jeu, entre campagne, défis hebdomadaires, épreuves de survie et courses de combat où missiles et boucliers viennent pimenter les affrontements. Même le mode Réalité Mixte a sa place, avec la possibilité d’observer sa moto en taille réelle et de la personnaliser directement depuis son salon.

Pendant ce podcast, Vertex Breakers reviendra sur la genèse du projet, les inspirations qui ont nourri son univers, mais aussi les choix artistiques et techniques qui ont permis de trouver ce juste équilibre entre maniabilité et vitesse. Nous parlerons aussi des défis rencontrés lors du développement sur Quest 2 et Quest 3, des retours de la communauté, et des perspectives à venir. L’avenir s’annonce prometteur avec une version PSVR 2 déjà en préparation, qui devrait profiter pleinement de la puissance de la PlayStation 5.

Ce rendez-vous ne sera pas une simple présentation, mais une vraie conversation détendue où nous prendrons aussi le temps de répondre aux questions posées en direct. Que vous soyez déjà joueur de VRacer Hoverbike ou simplement curieux de voir ce que la VR peut offrir en matière de sensations de course, vous êtes invités à participer et à échanger avec nous et les créateurs.

Nous avons hâte de partager ce moment avec vous, d’autant plus qu’il ne s’agit pas seulement de parler d’un jeu : c’est l’occasion de découvrir la passion et la vision d’un studio indépendant qui a choisi de miser sur la VR pour repousser les limites de l’immersion.

Rendez-vous donc dimanche 7 septembre à 21h15 pour ce live exclusif. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer : vitesse, adrénaline et coulisses du développement seront au programme.