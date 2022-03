Warcraft : des dates pour la présentation de la prochaine extension de WoW et le jeu mobile

Warcraft est sans doute la licence la plus populaire de Blizzard, le MMORPG World of Warcraft reste encore aujourd'hui joué par des millions de joueurs, mais ces derniers n'ont plus rien à se mettre sous la dent depuis la dernière mise à jour de l'extension Shadowlands. Heureusement, les développeurs font déjà du teasing.

Et il démarre avec un calendrier alléchant. Le 15 mars prochain, nous découvrirons la prochaine extension de Heartstone, le jeu de cartes dans l'univers de Warcraft. Trois jours plus tard sera lancé le Championnat du monde d'arène dans WoW. Et surtout, la prochaine extension de World of Warcraft sera présentée le 19 avril 2022, et le nouveau jeu mobile Warcraft sera dévoilé en mai prochain.

Même sans BlizzCon, Blizzard a donc de belles choses pour les joueurs de WoW et de ses autres titres issus de la licence. Rendez-vous dans les prochains jours pour découvrir tout cela. Vous pouvez retrouver World of Warcraft, Tome 01: Traveler à 12,30 € sur Amazon.