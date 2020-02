Warface : le FPS gratuit de Crytek débarque sans crier gare sur Switch

Voilà une nouvelle à laquelle personne ne s'attendait : Warface, jeu de tir réaliste de Crytek en free-to-play, vient de débarquer sur l'eShop des Switch. Mais ne foncez pas tout de suite vers votre console, le titre n'est pour l'instant disponible qu'en Australie.

Il s'agit là de l'un des rares FPS réalistes sur la console de salon portable et, surtout, le premier titre utilisant le très joli CryEngine, cela ne se fait donc pas sans concessions : Warface tourne en 720p et à 30 fps en mode TV et en 540p en mode Portable, mais il utilise certaines fonctionnalités de la Switch comme les vibrations HD Rumble, le chat vocal, le gyroscope pour ajuster sa visée, et il est même possible d'y jouer sans être abonné au Nintendo Switch Online.

Lancé en 2013 sur PC, l'année suivante sur Xbox 360 puis plus récemment en 2018 sur PS4 et Xbox One, Warface est un free-to-play et propose des modes PvP et PvE avec cinq classes de personnages jouables. En toute logique, il devrait débarquer très prochainement l'eShop des Switch européennes.