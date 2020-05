Warface: Breakout, un nouveau FPS tactique dévoilé, et il est déjà disponible

MY.GAMES et Allods Team viennent de dévoiler cette semaine Warface: Breakout, un nouveau FPS tactique qui prend place dans le même univers que Warface, dont les versions consoles sont d'ailleurs développées par Allods Team. Exclusivement disponible sur consoles de salon, le titre « propose des batailles multijoueurs intenses avec des combats axés sur les armes et un système qui permet aux joueurs de personnaliser leur arsenal au début de chaque tour en utilisant les crédits gagnés tout au long du match ». Les similitudes avec Counter-Strike (et donc Valorant) ne s'arrêtent pas là.

Warface: Breakout propose en effet cinq cartes (Entrepôt, Tempête de Sable, Ville, Complexe et Oasis), et une trentaine d'armes avec « un recul et un style de jeu uniques », un système de personnalisation et surtout un mode Recherche et Destruction, où une équipe doit poser une bombe, tandis que la seconde doit la désamorcer. Cinq Gardiens affrontent ainsi cinq Faucheurs et gagnent des crédits en faisant des kills et en jouant l'objectif afin d'améliorer leur équipement après chaque tour. Le spin-off est là pour durer, les développeurs promettent déjà des mises à jour gratuites avec un contenu saisonnier, donnant la possibilité de débloquer des éléments cosmétiques exclusifs. Des achats in-game sont présents, mais là encore uniquement pour personnaliser visuellement son personnage ou ses armes. Ivan Pabiarzhyn, responsable de la franchise Warface chez MY.GAMES, commente :

Nous avons constamment développé la franchise Warface en faisant des ajouts au jeu original et en l'apportant sur de nouvelles plateformes, comme le récent lancement sur Nintendo Switch. Avec Breakout, notre objectif est d'initier les joueurs console à cette expérience FPS, en mettant l'accent sur les armes et la gestion des ressources - le genre d'expérience qui a été défini pour la première fois par le légendaire Counter-Strike sur PC. L'équipe a mis beaucoup de cœur à créer un jeu de tir simple, mais stimulant, où il n'y a que vous, votre arme et vos coéquipiers en mission pour poser ou désamorcer la bombe.

Warface: Breakout est déjà disponible sur PlayStation 4 et Xbox One, au prix de 19,99 € sur le Microsoft Store, ou 23,99 € sur le PlayStation Store. Comme tous les jeux en ligne, un abonnement est également nécessaire pour jouer sur consoles. Une version Deluxe est aussi proposée, incluant le jeu ainsi que des objets cosmétiques comme le couteau légendaire Vendetta, l'étui d'arme légendaire Libérateur pour le M1911, l'étui d'arme légendaire Rédempteur pour l'USP ainsi que le badge de joueur Assassin nocturne et un pack d'avatar.