Warhammer 40,000 : un jeu culte bientôt de retour dans une Definitive Edition

La Warhammer Skulls a évidemment été riche en annonces, nous avons notamment découvert un mode de jeu inédit pour Warhammer 40,000: Space Marine 2, mais SEGA a également dévoilé une version remastérisée du premier volet, développé à l'époque par Relic Entertainment. Le studio anglais est désormais indépendant et il affirmait récemment vouloir soutenir ses jeux déjà existants. En voilà un, et pas n'importe lequel :

Relic Entertainment dévoile Warhammer 40,000: Dawn of War - Definitive Edition, la version ultime de son jeu stratégie en temps réel, sorti à l'origine en 2004. Un RTS culte pour tous les fans du genre et de la franchise W40K, qui sera optimisé pour les ordinateurs récents. Cette Definitive Edition inclura tout le contenu publié pour Warhammer 40,000: Dawn of War, avec le jeu de base et ses extensions. Nous retrouverons ainsi quatre campagnes classiques, neuf armées et plus de 200 cartes !

Du côté de la technique, Relic annonce que le jeu sera jouable en 4K avec des textures upscalées, des éclairages, reflets et ombres améliorés et une caméra de jeu modifiée pour offrir « une vision du champ de bataille inédite ». L'interface a également été retravaillée pour les écrans larges et le jeu a été mis à niveau pour les plateformes 64 bits, il sera ainsi compatible avec tous les mods de la communauté, qui publie du contenu depuis plus de 20 ans.

Warhammer 40,000: Dawn of War - Definitive Edition n'a pas encore de date de sortie précise, il arrivera en 2025 sur Steam et GOG.com. La plateforme de jeux sans DRM a d'ailleurs lancé des réductions allant jusqu'à - 90 % sur les jeux de la franchise Warhammer 40,000 à l'occasion de la Warhammer Skulls.