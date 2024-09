Warhammer 40,000: Space Marine 2, le Lieutenant Titus en personne s'adresse aux joueurs

Lancé au début de la semaine, Warhammer 40,000: Space Marine 2 a rencontré un vif succès auprès des joueurs, comptant déjà plusieurs millions de ventes. Le jeu de tir de Focus Entertainment et Saber Interactive a séduit les fans de la franchise de Games Workshop, mais également quelques néophytes.

Les studios pensent à eux et lancent une série de vidéos intitulées Titus Talks, dans laquelle le comédien Clive Standen, qui incarne le Lieutenant Titus dans Warhammer 40,000: Space Marine 2, nous explique cet univers aussi riche que passionnant. La première vidéo, à découvrir ci-dessus, s'attarde sur les bases de Warhammer 40K : les factions, les Space Marines, les raisons de la guerre qui les oppose aux Tyranides, l'Empereur, etc. Autant d'éléments présents dans le jeu et qui feront enfin sens pour les nouveaux fans de cette franchise.

Dans les prochaines vidéos, Titus nous parlera plus spécifiquement des Space Marines puis du scénario du jeu et comment il s'inscrit dans l'univers de Warhammer 40K. Si vous n'avez pas encore craqué, Warhammer 40,000: Space Marine 2 est vendu 59,99 € sur Amazon.