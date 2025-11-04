Warhammer Survivors délaisse les vampires dans un nouveau rogue-like

poncle a rencontré un succès étonnant avec Vampire Survivors, un jeu d'action rogue-like demandant de survivre à des vagues d'ennemis. Un titre ouvertement inspiré des Castlevania de Konami et qui accueille régulièrement du contenu additionnel. Mais aujourd'hui, le développeur indépendant dévoile un nouveau titre.

C'est comme Vampire Survivors, mais avec Warhammer





Vous pouvez découvrir ci-dessus la première bande-annonce de gameplay de Warhammer Survivors, un clone de Vampire Survivors développé par Auroch Digital (Warhammer 40,000 : Boltgun) en partenariat avec poncle. Warhammer Survivors reprendra la même recette que le jeu avec des vampires, mais nous plongera cette fois dans les univers de Warhammer 40,000 et Warhammer : Age of Sigmar. Plusieurs champions seront disponibles, à l'instar de Malum Caedo ou Neave Blacktalon. Chaque personnage aura des armes et statistiques de départ uniques.

Les points clés de Warhammer Survivors





Un gameplay Survivors rapide et frénétique.

Une sélection de personnages emblématiques des univers de Warhammer 40,000 et Warhammer : Age of Sigmar, avec notamment Malum Caedo, personnage de Warhammer 40,000 : Boltgun !

De multiples modes et niveaux issus du sombre 41e millénaire et des Royaumes Mortels.

Un arsenal d'armes familières, comme le Boltgun, l'épée tronçonneuse Astartes, les haches tourbillonnantes et des clins d'œil, tels que le pot d'huile de Nuln.

Un vaste choix de passifs et de bonus pour vous aider à survivre face aux légions monstrueuses.

Des secrets ésotériques à percer et des objets à collectionner !

Warhammer Survivors n'a pas encore de date de sortie précise, il est simplement attendu en 2026 sur PC, via Steam. Espérons que, comme Vampire Survivors, il sera aussi porté sur consoles après sa sortie sur PC. Vous pouvez retrouver Warhammer 40,000 : Space Marine 2 à 23,33 € chez Leclerc.