Warhammer 40,000: Space Marine 2 est un énorme succès, un nouveau chiffre de ventes dévoilé

Warhammer 40,000: Space Marine 2 a fait le bonheur des joueurs amateurs d'action intense et de massacres de monstres extraterrestres. Le jeu de Saber Interactive et Focus Entertainment a rencontré un énorme succès le mois dernier, avec deux millions de joueurs en une journée et 225 690 fans connectés en simultané sur Steam au lancement. Bon, ce chiffre est redescendu à... 40 000 (via SteamDB) ces derniers jours, mais c'est un vrai succès commercial.

Cette semaine, les studios ont refait le point et dévoilent un nouveau chiffre, tout aussi impressionnant. Warhammer 40,000: Space Marine 2 compte désormais 4,5 millions de joueurs sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S, soit autant de ventes, le titre n'étant disponible dans aucune offre d'abonnement pour le moment. Ce n'est que le début de l'aventure pour les Space Marines, les développeurs ont partagé récemment une bande-annonce récapitulant tout ce qui attend les joueurs avec les mises à jour post-lancement, ce qui va sans doute attirer de nouvelles personnes au fil des mois et des années à venir. Pour rappel, Saber et Focus ont déjà collaboré sur World War Z, qui avait eu droit à un traitement similaire, les mises à jour gratuites et payantes ont grandement aidé à augmenter les ventes, comme le rappelait le COO Tim Willits récemment.

