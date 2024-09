Warhammer 40,000: Space Marine 2, une grosse annonce qui va ravir les fans

Saber Interactive et Focus Entertainment ont lancé il y a quelques jours Warhammer 40,000: Space Marine 2 et c'est une franche réussite. Le jeu de tir et d'action solo et coopératif s'est très bien vendu, attirant de nombreux joueurs en simultané sur Steam. Le titre va avoir droit à du contenu additionnel dans les mois à venir grâce à un Season Pass bien rempli, mais les développeurs ont d'autres idées en tête.

Tim Willits, CCO de Saber Interactive, s'est entretenu avec IGN au sujet de ce succès, dévoilant que Warhammer 40K: Space Marine 2 a coûté deux fois moins d'argent que DOOM Eternal, le dernier jeu qu'il a supervisé en tant que directeur d'id Software avant son départ. Il avait dévoilé quelques jours plus tôt que le titre de Saber s'est vendu plus rapidement que tous les jeux qu'il avait supervisés chez id (les Doom, Quake, Wolfenstein et Rage, rien que ça). Tim Willits ne donne pas de nouveaux chiffres précis, mais le succès commercial est réel.

Désormais, Saber Interactive peut s'autoriser à « rêver plus grand », le développeur va d'abord s'occuper du contenu promis dans le Season Pass, avec des missions PvE, des modes PvP, des cartes, des ennemis et des armes additionnels, mais le studio a déjà d'autres plans pour l'avenir. Tim Willits affirme avoir déjà des idées pour des DLC scénarisés ou pour un potentiel Warhammer 40,000: Space Marine 3. Il déclare ainsi :

Notre directeur de jeu, Dmitry Grigorenko, a proposé quelques idées d'histoires qui pourraient être soit des DLC, soit une suite. Nous reprenons littéralement notre souffle. Le jeu est sorti il y a deux semaines. Nous devons juste attendre que le calme revienne. Mais je peux dire avec confiance que nous ne décevrons pas nos fans de Warhammer à l'avenir. C'est un succès trop grand ! Je sais que c'est une chose évidente à dire, mais j'espère que nous travaillerons sur le contenu Space Marine pendant longtemps.

Le CCO rappelle que Saber Interactive devra retravailler avec l'éditeur Focus Entertainment et Games Workshop, détenteur de la franchise Warhammer, pour développer un nouvel opus, mais 40K possède tellement de factions et d'autres chapitres à explorer. Les fans auront d'ailleurs droit à de nouvelles classes dans Warhammer 40,000 Space Marine 2 pour varier le gameplay. Tim Willits explique le précédent jeu du genre de Saber, World War Z, attirait de nouveaux joueurs à chaque sortie de DLC ou de contenus gratuits, atteignant au final les 25 millions de joueurs. L'idée est donc d'attirer l'attention sur le long terme, Warhammer 40,000 Space Marine 2 devrait suivre le même chemin.

Saber Interactive est également occupé sur d'autres jeux, notamment A Quiet Place: The Road Ahead qu'il édite, mais également John Carpenter's Toxic Commando et Jurassic Park Survival qu'il développe lui-même. Et Star Wars: Knight of the Old Republic Remake est normalement toujours dans les tuyaux, d'après une déclaration du CEO de Matthew Karch en avril dernier.

Si vous n'avez pas encore craqué pour Warhammer 40,000 Space Marine 2, il est disponible contre 47,99 € sur Amazon.

