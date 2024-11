Warhammer 40,000: Space Marine 2, patch PS5 Pro, contenu additionnel imminent et nouveau chiffre de joueurs

Lancé en septembre dernier, Warhammer 40,000: Space Marine 2 aura été une franche réussite, avec plus de deux millions de joueurs à sa sortie. Le titre a continué de séduire du monde et, un peu plus d'un mois après, il comptait 4,5 millions de joueurs sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S. Focus Entertainment et Saber Interactive prennent cette semaine la parole sur le forum officiel du jeu afin de dévoiler de nouvelles informations.

La communauté ne cesse de s'agrandir, Warhammer 40,000: Space Marine 2 compte désormais plus de cinq millions de joueurs sur ordinateurs et consoles ! Un chiffre qui devrait continuer de grimper après le 10 décembre prochain, date de diffusion des premiers épisodes de la série Secret Level d'Amazon Prime Video et qui comprendra un chapitre faisant office de suite au jeu.

En plus de cela, les développeurs annoncent que la mise à jour 5.0 sera publiée avant la mi-décembre, d'ici deux semaines donc, avec le Dark Angels Chapter Pack et l'Operation: Obelisk rajoutant du contenu cosmétique et une mission sur Demerium. La version 5.0 introduira également le support du DLSS 3.0 et du FSR 3. Au passage, les studios annoncent que Warhammer 40,000: Space Marine 2 aura aussi droit à son patch PS5 Pro, détaillé juste ici :

Mode Qualité : 1080p - 2160p avec upscale PSSR en 4K à 30 fps ;

: 1080p - 2160p avec upscale PSSR en 4K à 30 fps ; Mode Performance : 1080p - 1440p avec upscale PSSR en 4K à 60 fps.

Enfin, Saber et Focus nous rappellent que leur titre est nommé dans les catégories Meilleur jeu multijoueur et Meilleur jeu d'action aux Game Awards 2024 et invitent les fans à nommer Warhammer 40,000: Space Marine 2 dans la catégorie Meilleur jeu de l'année aux Steam Awards 2024. Si vous n'avez pas encore le jeu, il est disponible à partir de 46,69 € sur Amazon, Cdiscount, Fnac et Gamesplanet.