Warhorse Studios (Kingdom Come: Deliverance) : l'annonce tant attendue est là !

Sorti de nulle part, ou plus tôt de la République tchèque, Warhorse Studios n'a développé pour l'instant qu'un seul jeu vidéo, à savoir Kingdom Come: Deliverance, vendus à plus de cinq millions d'exemplaires. Un jeu de rôle à la première personne qui nous plonge dans une version très documentée du royaume de Bohême, au XVe siècle.

Kingdom Come: Deliverance a été lancé à l'origine en 2018 (et pas plus tard que le mois dernier sur Nintendo Switch), depuis, c'est calme chez Warhorse Studios. Le développeur tchèque a lancé des DLC et extensions, mais aucun nouveau n'a été annoncé... pour le moment. Bonne nouvelle pour les fans, l'éditeur PLAION (THQ Nordic) et Warhorse Studios nous donnent rendez-vous le jeudi 18 avril, à 20h00, pour découvrir leur prochain jeu. L'image accompagnant l'annonce montre un personnage tout vêtu de noir, sur un cheval de la même couleur. Cependant, les habits du cavalier ne semblent pas correspondre pas à l'époque du Moyen Âge.

Alors, Warhorse Studios va-t-il proposer une suite à Kingdom Come: Deliverance, mais dans un tout autre contexte historique, ou un jeu bien différent d'une nouvelle franchise ? Eh bien nous aurons la réponse la semaine prochaine, mais plusieurs insiders comme Tom Henderson et billbil_kun affirment qu'il s'agirait bien de Kingdom Come: Deliverance 2 ! Gematsu surenchérit en affirmant qu'une vidéo promotionnelle a été tournée il y a quelques semaines à Kutná Hora, en République tchèque.

