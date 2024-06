Kingdom Come: Deliverance II se montre encore avec une bande-annonce épique

PLAION et Warhorse Studios seront de retour dans quelques mois avec Kingdom Come: Deliverance II, suite directe de leur Action-RPG médiéval à la première personne. Le titre a été officialisé il y a quelques jours à peine avec une impressionnante bande-annonce, les studios sont déjà de retour à l'occasion du Summer Game Fest Live 2024 :

Pendant la conférence, nous avons donc pu voir du gameplay de Kingdom Come: Deliverance II, qui reprendra les mêmes mécaniques que le premier volet, mais en les améliorant et en les rendant plus accessibles. Les développeurs commentent cette nouvelel vidéo :

Intitulée « Saints and Sinners », cette vidéo présente quelques-unes des péripéties et dangers auxquels vous serez confrontés au cours de votre périple. Le père Godwin, le prêtre débauché du village, apparaît également dans le trailer. Brebis galleuse d'une famille de nobles et cachant sous sa soutane une âme de guerrier meurtrie, Godwin retourne chez lui pour faire face à son passé, tout en subissant les épreuves de sa foi dans les feux de la guerre. Replongez dans l'univers exaltant de la Bohême du XVe siècle (Europe centrale) avec Kingdom Come: Deliverance II et poursuivez là où vous vous étiez arrêtés avec son prédécesseur. Retrouvez Henry, le fils inébranlable d'un forgeron, embarqué dans une histoire tumultueuse de vengeance, de trahison et de découverte de soi. Sur deux nouvelles cartes, deux fois plus grandes que dans le jeu précédent, les joueurs découvriront un décor médiéval méticuleusement conçu, tout en naviguant dans les écueils d'un royaume déchiré par la guerre civile. Le système de combat de Kingdom Come: Deliverance II a été revu pour le rendre plus accessible tout en restant fidèle à sa nature. Les joueurs pourront plonger dans une authentique représentation des combats médiévaux, allant de la maîtrise de l'épée aux attaques à distance avec des arbalètes, ainsi que l'introduction des premières armes à feu. Cette année, joignez-vous à Henry dans sa quête de rédemption et de vengeance dans la Bohème de 1403 et n'oubliez pas : « Audentes fortuna iuvat ! ».

Kingdom Come: Deliverance II est attendu en 2024 sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S. Vous pouvez déjà le précommander contre 69,99 € sur Amazon.

