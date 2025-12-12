Warlock : un ambitieux jeu Donjons et Dragons teasé, voici les premières infos

Wizards of the Coast et Invoke Studios (Dungeons & Dragons: Dark Alliance) ont profité de la cérémonie des Game Awards 2025 pour dévoiler un nouveau jeu vidéo dans l'univers de Donjons et Dragons. Warlock est un titre encore bien mystérieux, mais qui a eu droit à un très joli teaser afin de prouver que les studios voient les choses en grand :

Les premières informations sur Warlock :





WARLOCK est un jeu d'action-aventure original à la troisième personne, jouable en solo. Il se déroule dans un monde ouvert de dark fantasy inspiré de DUNGEONS & DRAGONS. Développé par Invoke Studios, le jeu vous met dans la peau de Kaatri, une guerrière aguerrie qui conclut un pacte pour utiliser une magie surnaturelle contre les forces du mal.

Quand sortira Warlock ?





Warlock sortira en 2027 sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S. Les studios nous donnent rendez-vous cet été pour découvrir la première bande-annonce de gameplay.