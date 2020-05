What Happened : un jeu d'horreur psychologique dans un lycée dévoilé en vidéo

Genius Slackers vient de dévoiler en vidéo What Happened, un jeu d'horreur au nom pas vraiment inspiré, mais se targuant d'être « le premier jeu vidéo vous mettant dans la peau d'un adolescent souffrant d'anxiété aiguë et de dépression ». Il s'agira donc d'un survival-horror psychologique, comme le montre bien la bande-annonce :

What Happened nous proposera donc d'incarner Stiles, lycéen en proie à des troubles psychologiques comme l'angoisse et la dépression, et qui devra faire face à ses cauchemars dans les couloirs du lycée, avec une caméra à la première personne. Le titre s'axera sur la réflexion, le joueur devant trouver la sortie de ce dédale (comme dans tout bon lycée de grande ville) pour survivre. Les développeurs précisent que What Happened n'est pas pour tout le monde, le titre inclura de la scarification, de l'usage de drogues et même du suicide en fonction des choix fait par le joueur. Bonne ambiance...

What Happened est attendu dans le courant du mois de juillet 2020 sur PC, via Steam, et Genius Slackers compte déjà porter son jeu sur consoles par la suite.