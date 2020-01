Windows 7 : c'est fini, Microsoft ne supporte plus le système d’exploitation !

Microsoft annonce une grosse nouvelle, Windows 7 n'est plus pris en charge par le géant américain à partir d'aujourd'hui. Ce qui veut dire ? Que tous les PC possédant ce système d'exploitation ne recevront plus de mises à jour de sécurité. Mais pour le coup, laissons la parole à la firme de Redmond.

Ainsi :

Microsoft s'est engagé à assurer pendant 10 ans le support de Windows 7, lors de sa parution le 22 octobre 2009. Cette période de 10 ans étant arrivée à son terme, Microsoft a cessé de prendre en charge Windows 7 afin de consacrer ses investissements à la prise en charge de nouvelles technologies et de nouvelles expériences. La fin de la prise en charge de Windows 7 a eu lieu précisément le 14 janvier 2020. L’assistance technique et les mises à jour logicielles de Windows Update permettant de protéger votre PC ne sont plus disponibles pour le produit. Microsoft vous conseille vivement de passer à Windows 10 pour éviter de vous trouver dans une situation où vous avez besoin d’un service ou d’un support qui n'est plus disponible.