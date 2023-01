Wizards of the Coast (Dungeons & Dragons) annule au moins 5 jeux en développement, des employés et studios tiers impactés

Coup de frein sur le terrain vidéoludique pour Wizards of the Coast. Alors que la société derrière Magic: The Gathering et Dungeons & Dragons avait un tas de projets de jeux vidéo sur le feu, plusieurs d'entre eux viennent d'être purement et simplement annulés. La filiale de Hasbro vient en effet de confirmer qu'elle mettait un terme au développement d'au moins 5 titres.

Elle n'abandonne cependant pas l'idée de faire des jeux, mais veut simplement se reconcentrer sur de nouvelles licences prometteuses et des titres tirant au mieux parti de ses franchises cultes : autrement dit, il veut privilégier la qualité à la quantité. Les récents Dungeons & Dragons: Dark Alliance (disponible à partir de 12,19 € chez Amazon.fr) et Baldur's Gate 3 n'ont visiblement pas permis de consolider les caisses, alors que WOTC a déclaré des résultats en baisse de 40 % lors de son dernier exercice fiscal. Voici le communiqué qui a été transmis à IGN et d'autres rédactions :

Nous restons déterminés à utiliser les jeux numériques comme pierre angulaire de notre stratégie pour proposer nos jeux aux joueurs du monde entier. Nous avons apporté quelques modifications à notre portefeuille à long terme pour nous concentrer sur les jeux qui sont stratégiquement alignés sur le développement de nos marques existantes et sur ceux qui s'avèrent prometteurs pour élargir ou engager notre public de nouvelles façons.

D'après Bloomberg, moins de 15 postes vont être supprimés en interne suite à ce changement de cap, et tous les employés impactés se verront proposer de nouvelles missions s'ils le désirent. Les projets annulés seraient ceux développés par OtherSide Entertainment (studio de Warren Spector qui s'était déjà cassé les dents sur System Shock 3) et Hidden Path Entertainment (un RPG open world Dungeons & Dragons officialisé l'année dernière), ainsi qu'un projet dont le nom de code était Jabberwocky, et deux autres menés en externe et encore en pré-production. Et pour ces partenaires extérieurs, la situation devrait être plus complexe à gérer, en espérant que Wizards of the Coast les ait suffisamment soutenus financièrement.

Le AAA d'Invoke Studios, le prochain jeu G.I. Joe et le premier projet d'Archetype Entertainment font-ils partie des victimes, ou seront-ils rescapés ? Seul l'avenir nous le dira.

