Archetype Entertainment : le scénariste de Mass Effect Drew Karpyshyn rejoint les anciens de BioWare

Le nom de Drew Karpyshyn ne vous est peut-être pas familier, mais vous connaissez forcément son travail. Auteur de la trilogie Chaos Born, des romans Star Wars - Darth Bane et de plusieurs livres sur Mass Effect, il a justement été impliqué dans le scénario de Star Wars: Knights of the Old Republic et surtout œuvré en tant que lead writer sur Mass Effect et Mass Effect 2.

Après un premier départ de chez BioWare, il avait quitté le navire avant de revenir écrire pour Anthem, avant de claquer une deuxième fois la porte du studio canadien en 2018. Il a depuis vécu une vie de freelance, créant notamment l'aventure narrative Edge of Extinction pour l'application Storyscape. Le monde impitoyable a fait que l'expérience n'a pas trouvé son public, et Storyscape a récemment fermé ses portes, obligeant Drew Karpyshyn à partir vers de nouveaux horizons.

Il a décidé de retourner vers les jeux vidéo plus classiques en rejoignant un studio où il va vite trouver ses marques : Archetype Entertainment. L'équipe financée par Wizards of the Coast est dirigée par James Ohlen et Chad Robertson, deux anciennes figures de BioWare. Ils travaillent sur un « jeu de rôle multiplateforme dans un nouvel univers de science-fiction », et c'est donc Drew Karpyshyn qui sera le lead writer. Un RPG sur fond d'aventure spatiale par les créateurs de BioWare, ça fait envie, non ? Espérons désormais que l'équipe réalise un projet au plus proche de sa vision d'ici quelques années.