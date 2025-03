Skeleton Key : malgré un jeu annulé, le studio de Wizards of the Coast recrute la directrice du dernier Dragon Age

Spécialisé dans les cartes (Magic: The Gathering), Wizards of the Coast dispose également de nombreux studios de développement. La filiale de Hasbro a un tas de projets en cours, même s'il en a annulé plusieurs il y a deux ans. Parmi eux, nous retrouvons le premier jeu de Skeleton Key, un studio fondé en 2022.

Cependant, il y a quelques semaines, des développeurs de Skeleton Key annonçaient sur leurs réseaux sociaux l'annulation de ce jeu. Mais c'est loin d'être la fin pour le studio. Dan Ayoub, responsable des jeux vidéo chez Wizards of the Coast, s'est entretenu avec Stephen Totilo (Game File) et dévoile que Skeleton Key a un second jeu en cours de développement, la « vaste majorité » de l'équipe du titre annulé a été placée sur cet autre projet. Malheureusement, suite à cette annulation, un nombre indéterminé de développeurs ont quand même été licenciés. Au passage, nous apprenons que Corinne Busche est directrice créative sur ce jeu, la réalisatrice de Dragon Age: The Veilguard a quitté BioWare en janvier dernier, profitant d'« une opportunité qu'elle ne pouvait pas refuser ».

Hasbro et Wizards of the Coast sont évidemment portés par le succès commercial et critique de Baldur's Gate 3, un quatrième volet est déjà envisagé (sans Larian Studios), la firme mise également beaucoup sur Exodus, un jeu de rôle, d'action et d'aventure par des anciens de chez BioWare, Naughty Dog et 343 Industries. Resolution Games a quant à lui un partenariat avec Hasbro pour développer le jeu VR Demeo x Dungeons & Dragons: Battlemarked. Hasbro a également confié à Saber Interactive (Warhammer 40,000: Space Marine 2) le développement d'un jeu AAA issu d'une grosse franchise.

