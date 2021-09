G.I. Joe : un jeu d'action-aventure AAA en développement chez Wizards of the Coast

Source: Wizards of the Coast

En parallèle d'innombrables adaptations des licences Magic: The Gathering et Dungeons & Dragons, Wizards of the Coast va tenter de diversifier son catalogue avec d'autres initiatives. Il vient ainsi de monter un nouveau studio à Raleigh-Durham en Californie, avec des anciens de chez Warner Bros. Games et d'autres studios de renom.

Et quel sera leur premier projet ? Ce n'est pas Wizards of the Coast qui nous l'apprend, mais une série d'offres d'emploi pour des postes de Technical Director, Lead Animator, Lead Game Designer ou même Art Director publiées sur les sites dédiés. Ce sera donc « un jeu vidéo d'action-aventure multiplateforme se déroulant dans l'univers de G.I. Joe » ! Il s'agira à priori d'un projet au budget AAA, avec une caméra à la troisième personne, qui sera ainsi basé sur la licence d'Hasbro, qui détient WOTC.

Il faudra certainement attendre avant de voir ce nouveau titre se concrétiser, mais nous ne pouvons que croiser les doigts pour qu'il ait plus d'intérêt que G.I. Joe: Operation Blackout, un oubliable jeu à petit budget sorti en 2020 (disponible à partir de 20,60 € sur Amazon.fr). Même si, avouons-le, les adaptations cinématographiques et vidéoludiques de la franchise G.I. Joe ne sont pas reconnues pour leurs qualités...

