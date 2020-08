G.I. Joe: Operation Blackout, un nouveau TPS adapté de la licence culte annoncé

La licence G.I. Joe est infatigable, et berce l'enfance de nombreux gamins depuis les années 60. Pour preuve qu'elle est encore très active, une nouvelle adaptation cinématographique est prévue avec le spin-off Snake Eyes dans les mois à venir, et un jeu vidéo inédit vient d'être officialisé cette semaine par GameMill Entertainment.

G.I. Joe: Operation Blackout est un TPS par équipes avec douze personnages jouables de Team Joe et Team Cobra, comme Duke, Snake Eyes, Cobra Commander, Destro, Roadblock et Storm Shadow. La campagne originale comportera 18 missions faisables en solo ou en coopération, sera basée sur le comics des années 80, et nous emmènera des Cobra Headquarters au U.S.S. Flagg. À côté de ça, un mode multijoueur avec différentes variantes compétitives est prévu.

Pour les intéressés, G.I. Joe: Operation Blackout est prévu sur PC, PS4, Xbox One et Switch, et sa date de sortie est calée au 13 octobre.