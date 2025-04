Stardew Valley : un mod Baldur's Village supprimé, Wizards of the Coast s'exprime et s'excuse

Avec ses 30 millions de ventes, Stardew Valley passionne encore une vaste communauté de joueurs, notamment sur PC grâce aux mods. Les fans rajoutent ou modifient du contenu à volonté sur ordinateurs, en allant puiser dans d'autres franchises à succès. Ces derniers jours, c'est Baldur's Gate 3 qui s'est invité dans Stardew Valley avec le mod Baldur's Village. Les personnages du RPG sont présents dans le jeu d'Eric Barone, avec encore une fois la possibilité de séduire Astarion.

Malheureusement, comme le rapporte PC Gamer, le détenteur de la licence Baldur's Gate, Wizards of the Coast, a envoyé une demande de retrait DMCA à Nexus Mods, qui héberge et distribue le mod, afin de supprimer Baldur's Village. Une déception pour tous les fans de Stardew Valley et Baldur's Gate 3, même le CEO de Larian Studios Swen Vincke avait salué la qualité du mod. Il a d'ailleurs pris la parole sur X/Twitter pour s'exprimer sur ce retrait :

Les mods de fans gratuits et de qualité mettant en avant vos personnages dans d'autres genres de jeux sont la preuve que votre travail trouve un écho et constituent une forme unique de bouche-à-oreille. À mon avis, ils ne devraient pas être traités comme des entreprises commerciales empiétant sur votre propriété. Protéger sa propriété intellectuelle peut être délicat, mais j'espère que ce problème sera résolu. Il existe de bonnes solutions pour y remédier.

Compte tenu de l'énorme popularité des deux jeux, la décision de Wizards of the Coast a fait grand bruit. L'éditeur a cependant rapidement réagi en envoyant un communiqué pour affirmer... que la demande de retrait DMCA était une erreur.

La suppression DMCA de Baldur's Village a été effectuée par erreur ; nous en sommes désolés. Nous sommes en train de corriger le problème afin que les fans et la communauté Stardew puissent continuer à profiter de ce superbe mod !

Difficile de croire à un simple clic malencontreux, mais Nexus Mods rappelle que Wizards of the Coast fait appel à une agence tierce pour gérer les violations de droits de ses propriétés intellectuelles, il faut croire qu'il y a eu un excès de zèle de la part de ce partenaire. Le mod développé par Xun est de nouveau disponible, ouf.

Pour rappel, Hasbro et Wizards of the Coast sont déjà à la recherche d'un partenaire pour développer Baldur's Gate 4, mais il ne s'agira pas de Larian Studios. De son côté, Eric « ConcernedApe » Barone se concentre désormais pleinement sur son prochain jeu, Haunted Chocolatier.

