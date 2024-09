Towers of Aghasba : Breath of the Wild rencontre Stardew Valley dans ce sublime jeu

L'année dernière, Dreamlit Games dévoilait Towers of Aghasba, un jeu d'aventure en monde ouvert axé sur la construction. Un titre qui s'est fait discret depuis, mais il s'est remontré cette nuit lors du PlayStation State of Play avec une nouvelle bande-annonce de gameplay, à découvrir juste ici :

Artistiquement magnifique et inspiré par le Studio Ghibli, Towers of Aghasba pioche également du côté de Stardew Valley et Animal Crossing pour son aspect gestion, ainsi que de The Legend of Zelda: Breath of the Wild pour l'exploration et les combats. Le jeu permettra de faire faire pousser un écosystème pour débloquer plus de 40 créatures, de construire trois types de villes différentes, d'explorer un vaste monde avec un planeur et de rencontrer d'étranges personnages.

Towers of Aghasba sera lancé en novembre sur PC et PlayStation 5, dans une version en Early Access. Les joueurs auront accès à trois écosystèmes, trois types de villes, une quarantaine de créatures, 120 plantes, 150 plans de décoration et diverses activités comme la pêche. Le titre sera jouable en solo ou en coopération avec trois amis. En attendant de mettre les mains sur Towers of Aghasba dans quelques semaines, vous pouvez retrouver des images sur la seconde page, ainsi que des cartes PSN sur Amazon.