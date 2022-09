Wolfenstein 3D : le FPS culte enfin disponible légalement en Allemagne

Wolfenstein 3D fête cette année ses 30 ans, et les joueurs allemands vont enfin pouvoir le découvrir. Eh oui, le jeu de tir culte d'id Software avait été interdit outre-Rhin par le gouvernement à cause de la présence de symboles nazis, ce dernier nous demandant d'infiltrer un château du Troisième Reich pour assassiner Hitler.

Heureusement, le gouvernement a assoupli sa loi, qui ne concernait que les jeux vidéo... en 2018 seulement. Depuis, les productions vidéoludiques ne sont plus censurées, mais Wolfenstein 3D restait encore indisponible en Allemagne, la faute à l'Unterhaltungssoftware Selbstkontrolle. L'USK, organisme de classification des jeux vidéo équivalent au PEGI, ne lui avait en effet attribué aucune recommandation d'âge, comme cela est obligatoire pour distribuer un jeu. C'est désormais chose faite, Wolfenstein 3D écope d'une classification de 16+ (contre 18+ pour l'extension Spear Of Destiny) et devient donc officiellement disponible en Allemagne, sur Steam, l'Epic Games Store ou encore GOG.com.

Bon, de nombreux joueurs allemands avaient déjà réussi à se procurer Wolfenstein 3D avec des moyens détournés plus ou moins légaux, mais cela allait à l'encontre de la loi locale. Tout cela est derrière eux, Wolfenstein 3D est désormais un jeu officiellement distribué en Allemagne, c'est un monument de l'histoire vidéoludique qui coûte seulement 4,99 € sur GOG.com.