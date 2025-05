La Quimera : le FPS est enfin disponible, avec un petit changement pour mieux faire passer la pilule

Reburn (anciennement 4A Games Ukraine, développeur des Metro avec 4A Games Malte) avait présenté en début d'année La Quimera, un jeu de tir à la première personne qui faisait saliver les fans de Killzone et Crysis. Malheureusement, face aux tests peu élogieux, les développeurs ont décidé de reporter la sortie au dernier moment afin de parfaire leur copie.

Problème, comment faire pour améliorer le gameplay et la durée de vie en si peu de temps ? Eh bien Reburn a trouvé la solution : La Quimera est enfin disponible sur Steam... en Early Access. Eh oui, le FPS passera finalement par une phase d'accès anticipé, mais les joueurs restent critiques. Le titre a quand même des évaluations « moyennes » sur Steam, les utilisateurs déplorant toujours la faible durée de vie et la réalisation technique datée, même si La Quimera est vendu 29,99 €.

Reburn promet évidemment des mises à jour avec « plus de missions, une intégration narrative plus forte, des combats affinés et un jeu coopératif plus approfondi ». La bande-annonce de lancement de La Quimera en Early Access est disponible ci-dessus, vous pouvez sinon retrouver Metro Exodus en Complete/Gold Edition à partir de 10 € sur Amazon, Cdiscount, Fnac, GOG.com et Gamesplanet.