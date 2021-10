Demeo : la fonction de sauvegarde est enfin disponible, la prochaine aventure annoncée et plus encore !

Bien qu'encensé par la critique, l'excellent Demeo à qui nous avions attribué une excellente note (vous pouvez retrouver notre test ici) souffrait depuis sa sortie d'un sérieux défaut, et pas des moindres : l'absence de sauvegarde en jeu. De par sa nature de dungeon crawler au tour par tour, décider de commencer une partie de Demeo revenait en quelque sorte à devoir poser une demi-journée, voire une soirée complète. Nous ne comptons plus les parties commencées à 21h30 et terminées un peu avant 1h00, les yeux rouges et secs, et le visage marqué comme aux sports d'hiver. Ainsi, se lancer dans une aventure nécessitait quelques ajustements de planning, d'avoir couché les enfants assez tôt, s'être arrangé pour que le programme de la machine à laver ne se termine pas en cours de partie et excluait généralement toute préparation culinaire un peu trop enthousiaste. Parmi les défis techniques à relever, il fallait également prévoir une batterie externe (chargée de préférence), et anticiper la pause au petit coin, sous peine de subir une déconnexion de la partie (l'astuce consistant à garder son casque sur la tête et à faire ce qu'il y avait à faire avec les caméras Passthrough...). Et bien entendu, tout le monde n'est pas capable de supporter un casque VR pendant de longues heures, ce qui rendait finalement le jeu inaccessible à certains. À l'affût, nous guettions la mise à jour qui embarquerait avec elle le fameux système de sauvegarde.

Finalement, six mois après la sortie du jeu, celle-ci pointe enfin le bout de son nez et débarque pour notre plus grand bonheur. Plus de prises de tête ou d'organisation minutieuse à prévoir, en quelques mots, nous retrouvons le plaisir et la facilité d'une partie abandonnée puis reprise à n'importe quel moment (ou presque), et notre boss nous voit désormais plus souvent au boulot. Le seul vrai défaut de Demeo n'est plus qu'un lointain souvenir.

Désormais, le joueur qui héberge la session a la possibilité de sauvegarder à chaque passage au Bazar de Clepto, où nous achetons nos cartes entre deux niveaux. Notez que toute sauvegarde entraîne la fermeture de la partie en cours, et que seul l'hôte récupère les fichiers de sauvegarde comprenant la progression de chaque joueur. Il est en outre possible de reprendre une partie même avec un joueur en moins, voire d'en inviter un nouveau en cours de route, mais gardez à l'esprit que toute nouvelle sauvegarde écrasera la précédente, le joueur parti verra donc ses données effacées. Si vous jouez régulièrement avec des groupes différents, rassurez-vous puisque trois slots de sauvegarde en multijoueur sont disponibles, ainsi que trois pour les parties en escarmouche.

Ce n'est pas tout, puisque la dernière mise à jour apporte également son lot d'améliorations et de nouveautés :

Nouvelle carte/lampe : Lampe Vortex . Lorsqu'elle est brisée, la Lampe Vortex entraîne toutes les créatures vers son centre et inflige un point de dégât. Elle peut être trouvée sur les niveaux et sous forme de carte dans les coffres.

. Lorsqu'elle est brisée, la Lampe Vortex entraîne toutes les créatures vers son centre et inflige un point de dégât. Elle peut être trouvée sur les niveaux et sous forme de carte dans les coffres. Nouvelle carte : Regrouper . Permet de téléportez tous vos coéquipiers à votre position, peu importe où ils se trouvent sur la carte, idéal en cas de rapatriement d'urgence.

. Permet de téléportez tous vos coéquipiers à votre position, peu importe où ils se trouvent sur la carte, idéal en cas de rapatriement d'urgence. Ajout d'une option pour choisir quelle aventure jouer lors de l'utilisation du mode partie rapide en multijoueur.

La ligne de vue a été retravaillée pour résoudre un problème où le mur magique ne fonctionnait pas comme prévu, et pour corriger le problème où les ennemis pouvaient attaquer à travers les murs, etc.

Correctif d'un cas où les joueurs pouvaient atterrir sur la même case qu'un ennemi au moment d'attaquer.

Ajout d'un message dans le jeu lorsqu'un joueur part, rejoint ou se fait expulser de la partie.

Corrections de bugs généraux.

Et la suite ?

Le studio Resolution Games, très à l'écoute de sa communauté a entendu les retours des joueurs, et après les catacombes et les égouts il est grand temps de prendre l'air ! C'est à travers une vidéo de questions/réponses avec la community manager sur le compte Twitter de Demeo que nous apprenons la destination de notre prochaine aventure. Celle-ci nous amènera à parcourir la surface et à traverser une forêt maudite et inquiétante. Voici un artwork représentant le futur environnement sur lequel l'équipe travaille en ce moment.

Le changement de décor est accueilli à bras ouvert étant donné la similitude visuelle entre les catacombes ou les égouts. Nous pouvons imaginer que de nouveaux ennemis plus adaptés à cet environnement feront aussi leur apparition, et pourquoi pas de nouvelles mécaniques de jeu.



Mais ce n'est pas tout puisque l'équipe va commencer à travailler sur la version PC non VR du titre, qui rappelons-le, permettra à tous les joueurs de jouer ensemble.



