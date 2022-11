Woodkid dévoile le clip du titre Reactor réalisé sous Unreal Engine 5

Artiste aux multiples facettes, Woodkid est surtout connu en tant que musicien, avec deux albums et de nombreux EP entre pop indé et rock alternatif. De son vrai nom Yoann Lemoine, il est déjà connu pour les tubes Iron, I Love You ou encore Run, Boy, Run et il dévoile aujourd'hui un clip pour le titre Reactor.

Reactor est présent sur l'album S16, sorti en 2020, les fans le connaissent déjà bien, mais Woodkid a ici collaboré avec Saad Moosajee pour réaliser ce nouveau clip à l'aide de l'Unreal Engine 5, le moteur de jeu d'Epic Games. Une vidéo qui a demandé deux ans de travail et qui marque le point d'orgue de la tournée du musicien lyonnais. Bon, le communiqué parle de 44 plans réalisés par six départements d'animation pour un résultat digne « des plus gros blockbusters », mais les habitués de jeux vidéo et de l'UE5 seront loin d'être impressionnés.

Reste la partie artistique, Saad Moosajee explique s'être inspiré des mélodies chantées par le chœur japonais de Suginami en explorant les relations entre la nature et les technologies, tout en rendant hommage aux animés japonais des années 90 comme Akira et Ghost in the Shell. Le réalisateur déclare ainsi :

Ce sont deux films révolutionnaires rendus possibles grâce à une considérable implication de toutes les équipes. J'ai l'impression qu'il est de plus en plus compliqué de faire des vidéos aussi parfaites. La lave est un des sujets les plus compliqués du fait de ses propriétés chaudes, froides, de son aspect dense visqueux et fluide ainsi que ses différentes strates de matière durant et après les éruptions. Cela explique que la lave soit peu présente dans l'animation, les VFX, ou même dans les plus gros films du box-office.

Woodkid rajoute quant à lui :

Reactor est un hommage à la musique répétitioniste et minimaliste ainsi qu'aux mangas japonais animés qui faisaient partie de ma culture lorsque j'étais plus jeune. Nous partageons la même passion pour l'animation, le motion design et la danse. Lorsque Saad m'a demandé s'il pouvait faire une vidéo pour une des chansons de mon dernier album S16 j'ai immédiatement accepté et lui ai donné le temps de produire ce magnifique film qui donne une nouvelle dimension à la chanson. C'est un cadeau parfait pour les fans pour l'anniversaire des 2 ans de S16.

Vous pouvez admirer le clip de Reactor ci-dessus et retrouver l'album S16 à partir de 12,99 € à la Fnac.