Mortal Kombat 1 : Soso Maness dévoile le titre et le clip Finish Him

Rappeur, pilote de F4 et joueur, Soso Maness est vraiment multi-casquettes. Le musicien de 36 ans originaire de Marseille vient de dévoiler cette semaine Finish Him, un nouveau single accompagné de son clip qui rend hommage à la franchise Mortal Kombat, il s'agit évidemment d'un partenariat avec Warner Bros. Games France pour la sortie du dernier volet.

Soso Maness dévoile ainsi Finish Him, un single très court « composé spécialement pour la sortie de Mortal Kombat 1 ». Un titre (à ne pas confondre avec celui de Zola) qui n'oublie pas de name dropper à-peu-près tous les combattants principaux de la franchise, sur fond de prod « rythmée, sombre et puissante ». Le rappeur commente :

Je jouais à Mortal Kombat avec mes potes sur Megadrive à l’époque. On passait des aprems à jouer à coups de « Finish Him », c’était complètement dingue ! Je suis un fan de cette licence et j’ai tellement de bons souvenirs. C'était la belle époque. Mais être associé aujourd’hui à l’un des jeux de versus fighting les plus emblématiques au monde avec la sortie du titre « Finish Him (Mortal Kombat 1) » est un réel honneur !

La date de sortie de Mortal Kombat 1 est pour rappel fixée au 19 septembre 2023 sur PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S et Nintendo Switch, vous pouvez le précommander à 51,99 € sur Amazon.

