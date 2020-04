World of Tanks : un accès gratuit à Master of Orion pour tous les tankistes

Le thème galactique semble être dans l’air du temps chez Wargaming. Après un petit tour sur la lune pour les joueurs mobiles de World of Tanks, voilà que l’éditeur biélorusse annonce un évènement spécial permettant de débloquer le 4X stellaire Master of Orion et ses extensions. Et le plus beau dans cette histoire, c’est que tout ce contenu est entièrement gratuit.

Il faudra toutefois vous battre pour l’avoir. Non pas que les places soient limitées, mais Wargaming impose que les joueurs terminent au moins une mission de combat (n’importe laquelle) au cours de batailles aléatoires. Une formalité qui permettra au joueur de téléchargé Master of Orion directement sur le Wargaming Game Center. Remplir cet objectif donnera également aux tankistes l’accès à des cosmétiques pour mettre leur blindé aux couleurs du jeu.

Attention toutefois, l’initiative de Wargaming est temporaire. Vous n’avez que jusqu’au 23 avril pour obtenir le jeu sans frais. Sorti en 2016, Master of Orion n’est plus tout jeune, mais ce serait quand même bête de passer à côté de ce reboot qui a bénéficié d’une couverture plutôt positive lors de sa sortie.