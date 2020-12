World of Tanks célèbre les fêtes de fin d’année avec Chuck Norris en invité spécial

Comme chaque année, World of Tanks organise les Holiday Ops, une joyeuse célébration qui aura lieu cette année du 9 décembre au 11 janvier. L’ambiance chaleureuse de cette fin d’année le sera encore plus quand les combats feront rage pour obtenir des récompenses uniques durant l’évènement.

Mais si vous avez cliqué sur cet article, c’est peut-être parce que vous avez été interpelé par la présence de Chuck Norris, qui n’a à priori rien à faire au cours de ces festivités. Pourtant en tant qu’ambassadeur de World of Tanks, le plus célèbre des Texas Rangers viendra vous souhaiter de bonnes fêtes. Il a même prévu 32 missions que vous pourrez réaliser durant l’évènement, avec des récompenses à la clé naturellement. Vous pourrez par exemple débloquer un emplacement de véhicule spécial pour cette période, voir même obtenir Chuck Norris en tant que commandant de char.

Et si vous n’avez pas l’esprit de Noël en vrai, World of Tanks s’assurera que vous l’avez en jeu. Tout au long de vos parties, vous gagnerez des décorations à mettre dans votre village de Noël fictif. Plus vous aurez de décorations, plus l’ambiance festive augmentera et plus les récompenses que vous obtiendrez durant l’évènement seront intéressantes. Ajoutez à cela la présence des quatre reines des neiges, qui vous donneront accès quotidiennement à des récompenses dans l’une des quatre collections disponibles. Et en guise de cadeau de Noël, les joueurs recevront cette année le nouveau Pz. Sfl. IC, un chasseur de chars allemand de Rang IV avec un chargeur automatique.

