World of Tanks Blitz : la Blitz Europe Cup, c’est pour vendredi

Si l’Europe de l’Est et l’Asie ont déjà sacré leur champion respectif, le pendant européen de la Blitz Cup s’apprête à le faire dès ce week-end. C’est en effet du 20 au 21 novembre que la compétition de World of Tanks Blitz fera rage. L’enjeu est de taille : les équipes Légion, AnimalPlanet, Hey lol et RA1D vont se battre pour se répartir les 50 000 $ de cash prize. Le coup d’envoi est prévu pour 19h00 par chez nous.

Les spectateurs recevront aussi des cadeaux. Une mission spéciale sera disponible en jeu avec comme objectif de regarder une heure et demie d’un stream spécifique. Ils pourront également récupérer des clés pour des tanks de tournois en regardant la diffusion du vendredi, disponible à cette adresse. Celle du samedi leur apportera plus de clés ainsi que des boosters rares, des certificats de camouflage, mais aussi un avatar spécial.

Pour la première fois de son histoire, le tournoi se déroulera exclusivement en ligne. Dans le genre grande première, il marquera aussi la participation des joueurs sur Nintendo Switch aux côtés de ceux sur mobiles et tablettes.

À noter que la Blitz North America Cup sera le dernier tournoi de la compétition et qu’elle devrait se dérouler plus tard au cours du mois de novembre.

