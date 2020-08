World of Tanks Blitz : Wargaming dévoile les détails de sa version Switch

L’annonce du portage de World of Tanks Blitz a été pour le moins discret de la part de Nintendo. Le constructeur a annoncé l’existence du titre à travers un Nintendo Direct Mini en embuscade. Wargaming a pour sa part dévoilé tout ce qu’il y avait à savoir de ce premier partenariat avec Big N, le plus important étant sans hésiter le support cross-play qui est assuré entre toutes les plateformes.

Dans le même ordre d’idée, il n’est pas question que les joueurs perdent toute leur progression sur la console de Nintendo. C’est pourquoi les comptes Wargaming peuvent être liés à la machine sans problème. Un gros plus appréciable, mais sans doute pas autant que le contenu spécifique qui attend les joueurs de la Switch. Ces derniers ont accès à des options de personnalisations exclusives qui comprennent entre autres un camouflage et un avatar dédiés.

Encore plus fort, une jolie collection de cadeaux attend les nouveaux tankistes jusqu’au 9 septembre. Le butin comprend 1 000 pièces d’or, 3 jours de compte premium ainsi que le T2 Medium, un char moyen américain de rang II. Et aucun abonnement au Nintendo Switch Online n’est requis pour jouer en plus du reste, que demande le peuple ?

Peut-être un Sweat-Shirt pour montrer votre dévotion au jeu en fait ? Vous en trouverez un sur Amazon à 32,39 €.