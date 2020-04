World of Tanks Blitz : deux nouveaux chars font leur apparition

Les joueurs de World of Tanks Blitz doivent bien connaître l’univers de Girls und Panzer puisque trois véhicules de l’anime font déjà partie des blindés disponibles. Pour Wargaming et Bandai Namco, il était visiblement l’heure de poursuivre cette collaboration en ajoutant deux nouveaux tanks à son roster.

Souhaitez donc la bienvenue au Firefly Saunders SP. Il intègre le rang des chars moyens de Rang VI pour l’armée britannique avec l’arme la plus précise et la plus perforante de sa catégorie. L’IS-2 Pravda SP est le second char de la mise à jour. Comme son nom le laisse entendre, il débarque en tant que tank lourd soviétique.

La bonne nouvelle, c’est que les deux engins seront disponibles dès demain. Ce contenu arrivera en prime avec de nouveaux avatars tirés eux aussi de Girls und Panzer. Il sera ainsi possible de voir Nishizumi Miho, Kadotani Anzu et Nishizumi Maho commander respectivement leur Pz.IV Anko SP, Hetzer Kame SP et Tiger Kuromorimine SP.