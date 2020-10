World of Warcraft: Cinematic Art Vol.1, les cinématiques en images chez Mana Books

Alors que Blizzard se prépare à la sortie prochaine de la nouvelle extension de son MMORPG, World of Warcraft: Shadowlands (disponible le 27 octobre prochain), l'éditeur Mana Books en profite pour mettre à l'honneur les cinématiques du jeu dans le livre World of Warcraft: Cinematic Art Volume 1. Il faut le dire, Blizzard introduit depuis plus de quinze ans chaque nouvelle extension par une cinématique emblématique.

World of Warcraft: Cinematic Art Volume 1 vous propose tout au long de ses 248 pages de découvrir les coulisses du studio et l'équipe à l'origine de ces vidéos. Cet ouvrage regorge d'illustrations inédites et détaille le processus créatif et technique des cinématiques. Un joli recueil du travail fourni par les artistes de Blizzard. Notez que le livre couvrira les vidéos sorties entre World of Warcraft Vanilla et l'extension Warlords of Draenor.

World of Warcraft: Cinematic Art Volume 1 sera disponible dans les points de vente tels que la Fnac et Amazon au prix de 34,90€.