World of Warcraft: Midnight, la date de sortie et le contenu de la collector en fuite !

Longuement détaillée à l'occasion de la gamescom 2025, World of Warcraft: Midnight va avoir droit à une présentation dans un peu plus de 24 heures. Blizzard nous a donné rendez-vous ce 1er octobre pour découvrir de nouvelles informations, les fans espèrent évidemment découvrir la date de sortie précise de cette extension. Mais, finalement, il n'y a même pas besoin d'attendre demain.

La date de sortie de WoW: Midnight en fuite





C'est billbil-kun de Dealabs qui revient à la charge avec plusieurs informations sur WoW: Midnight. Selon le leaker, « la date de sortie de World of Warcraft: Midnight sera fixée au mardi 26 février 2026 ». Bon, le 26 février 2026 sera un jeudi, espérons que billbil-kun se soit juste trompé sur le jour de la semaine et non la date. Les joueurs auraient encore cinq mois à patienter avant de mettre les mains sur l'extension du MMORPG, mais une alpha sera organisée à partir du 2 octobre prochain.

L'édition collector de WoW: Midnight détaillée





billbil-kun nous dévoile même le contenu de l'édition collector, que voici :

Clé du jeu de l’Epic Edition de Midnight qui comprend :

qui comprend : 3 jours d’accès anticipé à Midnight



30 jours de temps de jeu à World of Warcraft



2000 Deniers



Sésame amélioré pour le niveau 80

Artbook relié Midnight

Pin’s Collector Midnight

Réplique du Cœur Sombre

Le leaker affirme que l'édition collector de World of Warcraft: Midnight coûterait 139,99 € et les précommandes seraient lancées « dans le courant du mois d’octobre 2025 ». Pour rappel, l'Epic Edition numérique est déjà disponible en précommande, contre 89,99 €.

Bien évidemment, tout cela est à prendre avec des pincettes, mais billbil-kun vise très souvent juste avec ses fuites. Rendez-vous demain, à partir de 18h00, pour suivre la présentation dédiée à World of Warcraft: Midnight. En attendant, vous pouvez retrouver la bande originale de World of Warcraft en vinyles à 49,99 € chez Leclerc.