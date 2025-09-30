World of Warcraft: Midnight, la date de sortie et le contenu de la collector en fuite !par Amaury M.
Blizzard prendra la parole demain pour dévoiler des informations concernant World of Warcraft: Midnight, mais un leaker souvent bien renseigné dévoile dès maintenant les informations principales.
Longuement détaillée à l'occasion de la gamescom 2025, World of Warcraft: Midnight va avoir droit à une présentation dans un peu plus de 24 heures. Blizzard nous a donné rendez-vous ce 1er octobre pour découvrir de nouvelles informations, les fans espèrent évidemment découvrir la date de sortie précise de cette extension. Mais, finalement, il n'y a même pas besoin d'attendre demain.
La date de sortie de WoW: Midnight en fuite
C'est billbil-kun de Dealabs qui revient à la charge avec plusieurs informations sur WoW: Midnight. Selon le leaker, « la date de sortie de World of Warcraft: Midnight sera fixée au mardi 26 février 2026 ». Bon, le 26 février 2026 sera un jeudi, espérons que billbil-kun se soit juste trompé sur le jour de la semaine et non la date. Les joueurs auraient encore cinq mois à patienter avant de mettre les mains sur l'extension du MMORPG, mais une alpha sera organisée à partir du 2 octobre prochain.
L'édition collector de WoW: Midnight détaillée
billbil-kun nous dévoile même le contenu de l'édition collector, que voici :
- Clé du jeu de l’Epic Edition de Midnight qui comprend :
- 3 jours d’accès anticipé à Midnight
- 30 jours de temps de jeu à World of Warcraft
- 2000 Deniers
- Sésame amélioré pour le niveau 80
- Artbook relié Midnight
- Pin’s Collector Midnight
- Réplique du Cœur Sombre
Le leaker affirme que l'édition collector de World of Warcraft: Midnight coûterait 139,99 € et les précommandes seraient lancées « dans le courant du mois d’octobre 2025 ». Pour rappel, l'Epic Edition numérique est déjà disponible en précommande, contre 89,99 €.
Bien évidemment, tout cela est à prendre avec des pincettes, mais billbil-kun vise très souvent juste avec ses fuites. Rendez-vous demain, à partir de 18h00, pour suivre la présentation dédiée à World of Warcraft: Midnight. En attendant, vous pouvez retrouver la bande originale de World of Warcraft en vinyles à 49,99 € chez Leclerc.
|
Rédacteur - Testeur
Clint008