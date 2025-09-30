Actualité PC
Accueil PC Actualités
World of Warcraft WoW Midnight

World of Warcraft: Midnight, la date de sortie et le contenu de la collector en fuite !

par
Source: billbil-kun

Blizzard prendra la parole demain pour dévoiler des informations concernant World of Warcraft: Midnight, mais un leaker souvent bien renseigné dévoile dès maintenant les informations principales.

Longuement détaillée à l'occasion de la gamescom 2025World of Warcraft: Midnight va avoir droit à une présentation dans un peu plus de 24 heures. Blizzard nous a donné rendez-vous ce 1er octobre pour découvrir de nouvelles informations, les fans espèrent évidemment découvrir la date de sortie précise de cette extension. Mais, finalement, il n'y a même pas besoin d'attendre demain.

La date de sortie de WoW: Midnight en fuite

C'est billbil-kun de Dealabs qui revient à la charge avec plusieurs informations sur WoW: Midnight. Selon le leaker, « la date de sortie de World of Warcraft: Midnight sera fixée au mardi 26 février 2026 ». Bon, le 26 février 2026 sera un jeudi, espérons que billbil-kun se soit juste trompé sur le jour de la semaine et non la date. Les joueurs auraient encore cinq mois à patienter avant de mettre les mains sur l'extension du MMORPG, mais une alpha sera organisée à partir du 2 octobre prochain.

world of warcraft WoW Midnight Cinematic Stills (3)

L'édition collector de WoW: Midnight détaillée

billbil-kun nous dévoile même le contenu de l'édition collector, que voici :

  • Clé du jeu de l’Epic Edition de Midnight qui comprend :
    • 3 jours d’accès anticipé à Midnight
    • 30 jours de temps de jeu à World of Warcraft
    • 2000 Deniers
    • Sésame amélioré pour le niveau 80
  • Artbook relié Midnight
  • Pin’s Collector Midnight
  • Réplique du Cœur Sombre

Le leaker affirme que l'édition collector de World of Warcraft: Midnight coûterait 139,99 € et les précommandes seraient lancées « dans le courant du mois d’octobre 2025 ». Pour rappel, l'Epic Edition numérique est déjà disponible en précommande, contre 89,99 €.

Bien évidemment, tout cela est à prendre avec des pincettes, mais billbil-kun vise très souvent juste avec ses fuites. Rendez-vous demain, à partir de 18h00, pour suivre la présentation dédiée à World of Warcraft: Midnight. En attendant, vous pouvez retrouver la bande originale de World of Warcraft en vinyles à 49,99 € chez Leclerc.

redacteur vignetteClint008
Rédacteur - Testeur
Commenter
Mots-clés
World of Warcraft Midnight Date de sortie Edition collector Leak Fuite Contenu MMORPG Extension Blizzard

Commenter 0 commentaire

Soyez le premier à commenter ce contenu !

Commenter Lire les commentaires